Кравцов заявил о росте числа школьников, набравших сто баллов на ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о росте числа школьников, набравших 100 баллов на ЕГЭ-2026.
- Более половины школьников, получивших максимальные баллы, обучались в общеобразовательных школах, в том числе и сельских.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Растет число школьников, которые набрали на ЕГЭ-2026 100 баллов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами кабмина. Кравцов выступил с докладом в ходе совещания.
"Растет количество детей, набравших максимальные 100 баллов (на ЕГЭ-2026 - ред.)", - сказал министр.
По его словам, более половины школьников обучались в общеобразовательных школах, в том числе и сельских.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что экзамен прошел в штатном режиме, все участники находились в равных условиях. Выпускники могут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору 8 и 9 июля. При этом предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора, около 149 тысяч человек подали заявление на пересдачу одного из предметов, самым популярным стало обществознание.