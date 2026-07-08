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Кравцов доложил Путину о рекордном результате ЕГЭ - РИА Новости, 08.07.2026
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17:47 08.07.2026 (обновлено: 18:10 08.07.2026)
Кравцов доложил Путину о рекордном результате ЕГЭ

Кравцов рассказал Путину о московской школьнице, набравшей 500 баллов на ЕГЭ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Кравцов доложил Владимиру Путину о рекордном результате ЕГЭ.
  • Впервые за 25 лет школьница из Москвы Екатерина Малкова набрала 500 баллов за пять предметов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину о рекордном за 25 лет существования ЕГЭ результате школьницы из Москвы, которая набрала максимальные 500 баллов.
"За 25 лет ЕГЭ впервые школьница из Москвы Екатерина Малкова набрала 500 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику", - сказал Кравцов.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Ранее Кравцов заявил, что экзамен прошел в штатном режиме, все участники находились в равных условиях. Выпускники могут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору 8 и 9 июля. При этом предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора, около 149 тысяч человек подали заявление на пересдачу одного из предметов, самым популярным стало обществознание.
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