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Ефимов: в Москве появилось шесть объектов образования в сфере искусства - РИА Новости, 08.07.2026
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15:05 08.07.2026
Ефимов: в Москве появилось шесть объектов образования в сфере искусства

Ефимов: в Москве построили шесть объектов образования в сфере искусства

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Шесть объектов образования в сфере искусства возвели и реконструировали в Москве с 2015 года за счет города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что развитие дополнительного образования – одно из важных направлений при создании инфраструктуры города.
"С 2015 года в Москве в рамках адресной инвестиционной программы построили и реконструировали шесть объектов в сфере искусства. Среди них – детские музыкальные школы и школы искусств общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Объекты расположены в Центральном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном и Новомосковском административных округах", -приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что благодаря этому дети смогут заниматься вокалом, музыкой, хореографией, изобразительным искусством в современных зданиях, которые хорошо оснащены. Школы искусств построили в Филимонковском районе и в Печатниках, а музыкальные школы появились в районах Лианозово, Вешняки, Арбат и Хамовники.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в поселке Шишкин Лес Краснопахорского района завершилось строительство культурно-досугового центра. Здесь появилась Михайлово-Ярцевская детская школа искусств.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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