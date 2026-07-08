© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в Москве появилось шесть объектов образования в сфере искусства

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Шесть объектов образования в сфере искусства возвели и реконструировали в Москве с 2015 года за счет города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он отметил, что развитие дополнительного образования – одно из важных направлений при создании инфраструктуры города.

"С 2015 года в Москве в рамках адресной инвестиционной программы построили и реконструировали шесть объектов в сфере искусства. Среди них – детские музыкальные школы и школы искусств общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Объекты расположены в Центральном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном и Новомосковском административных округах", -приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что благодаря этому дети смогут заниматься вокалом, музыкой, хореографией, изобразительным искусством в современных зданиях, которые хорошо оснащены. Школы искусств построили в Филимонковском районе и в Печатниках, а музыкальные школы появились в районах Лианозово, Вешняки, Арбат и Хамовники.