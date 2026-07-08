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Бойцы рассказали о женщине-военнослужащей в группе отступающих ВСУ - РИА Новости, 08.07.2026
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06:21 08.07.2026
Бойцы рассказали о женщине-военнослужащей в группе отступающих ВСУ

РИА Новости: среди отступающих военнослужащих ВСУ была женщина

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Передовая двойка штурмовиков 228-го полка видела отступление трех украинских военнослужащих, среди которых была женщина.
  • Дальнейшая судьба украинских военнослужащих неизвестна.
  • По мнению командира штурмового взвода, женщина среднего возраста, между 30 и 40 лет, скорее всего, либо стрелок, либо снайпер.
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Передовая двойка штурмовиков 228-го полка видела отступление трех украинских военнослужащих, среди которых была женщина, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода российской группировки войск "Центр" Дмитрий Макаревич.
"Да, попадалась женщина в сопровождении двух мужчин в лесополосе. Я так понял, что они покидали опорник. Их наша передовая двоечка бойцов наблюдала, они укрывались от нашего дрона", - сказал офицер.
По словам Макаревича, дальнейшая судьба украинских военнослужащих неизвестна, однако он отметил, что в районе их передвижения активно действовали расчеты подразделений беспилотных систем группировки "Центр".
"Но женщина среди них была. Среднего возраста, между 30 и 40 лет. Взрослая женщина. Не молодая, не пожилая. Судя по экипировке, это явно не медик. Я думаю, что это, скорее всего, либо стрелок, либо снайпер. Но явно не медик и не оператор БПЛА, судя по экипировке, по внешнему виду", - заключил командир взвода.
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