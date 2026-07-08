Бойцы рассказали о женщине-военнослужащей в группе отступающих ВСУ

"Да, попадалась женщина в сопровождении двух мужчин в лесополосе. Я так понял, что они покидали опорник. Их наша передовая двоечка бойцов наблюдала, они укрывались от нашего дрона", - сказал офицер.

"Но женщина среди них была. Среднего возраста, между 30 и 40 лет. Взрослая женщина. Не молодая, не пожилая. Судя по экипировке, это явно не медик. Я думаю, что это, скорее всего, либо стрелок, либо снайпер. Но явно не медик и не оператор БПЛА, судя по экипировке, по внешнему виду", - заключил командир взвода.