В Белгородской области один человек погиб из-за ударов дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Таврово Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ погиб мужчина.
- Шесть человек, включая несовершеннолетнюю с тяжелыми осколочными ранениями, пострадали.
БЕЛГОРОД, 8 июл – РИА Новости. Мужчина погиб, еще шесть человек, включая несовершеннолетнюю, пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в селе Таврово Белгородской области, сообщил врио главы региона Александр Шуваев.
«
"Село Таврово Белгородского округа попало под удары беспилотников ВСУ. К большому сожалению, есть погибший. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Еще шесть мирных жителей получили ранения. Среди них несовершеннолетняя, она получила осколочные ранения, состояние тяжелое. Медики делают все возможное", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что четверых пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Трое из них получили множественные осколочные ранения, у четвертой пострадавшей, предварительно, акубаротравма. В результате атаки были повреждены здание коммерческого объекта и припаркованные рядом автомобили.
Второй БПЛА сдетонировал на парковке другого коммерческого объекта. В результате женщина получила осколочные ранения, ее также доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждения получили четыре автомобиля.