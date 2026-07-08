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В Белгородской области один человек погиб из-за ударов дронов ВСУ - РИА Новости, 08.07.2026
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13:08 08.07.2026 (обновлено: 13:28 08.07.2026)
В Белгородской области один человек погиб из-за ударов дронов ВСУ

Шуваев: в Белгородской области 1 человек погиб из-за ударов дронов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Таврово Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ погиб мужчина.
  • Шесть человек, включая несовершеннолетнюю с тяжелыми осколочными ранениями, пострадали.
БЕЛГОРОД, 8 июл – РИА Новости. Мужчина погиб, еще шесть человек, включая несовершеннолетнюю, пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в селе Таврово Белгородской области, сообщил врио главы региона Александр Шуваев.
«
"Село Таврово Белгородского округа попало под удары беспилотников ВСУ. К большому сожалению, есть погибший. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Еще шесть мирных жителей получили ранения. Среди них несовершеннолетняя, она получила осколочные ранения, состояние тяжелое. Медики делают все возможное", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что четверых пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Трое из них получили множественные осколочные ранения, у четвертой пострадавшей, предварительно, акубаротравма. В результате атаки были повреждены здание коммерческого объекта и припаркованные рядом автомобили.
Второй БПЛА сдетонировал на парковке другого коммерческого объекта. В результате женщина получила осколочные ранения, ее также доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждения получили четыре автомобиля.
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