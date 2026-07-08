В Белгородской области один человек погиб из-за ударов дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 8 июл – РИА Новости. Мужчина погиб, еще шесть человек, включая несовершеннолетнюю, пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в селе Таврово Белгородской области, сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

Второй БПЛА сдетонировал на парковке другого коммерческого объекта. В результате женщина получила осколочные ранения, ее также доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждения получили четыре автомобиля.