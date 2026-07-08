Рейтинг@Mail.ru
ПВО "Севера" с начала июля сбила более 60 БПЛА ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 08.07.2026
ПВО "Севера" с начала июля сбила более 60 БПЛА ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области уничтожили более 60 украинских дронов с начала июля

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Российский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июля уничтожили более 60 украинских беспилотников «Баба-яга» в Харьковской области.
  • Для обнаружения беспилотников используются разведывательные дроны и посты воздушного наблюдения, а уничтожение воздушных целей осуществляется из стрелкового оружия и методом тарана или дистанционного подрыва осколочно-фугасной части.
  • Беспилотники ликвидируются как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне.
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля уничтожили свыше 60 украинских беспилотников "Баба‑яга" в Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
"Подразделения противовоздушной обороны, посты воздушного наблюдения и стрелки групп воздушного прикрытия 11-го армейского корпуса (АК) группировки войск "Север" с начала июля уничтожили более 60 беспилотников R-18, более известных как "Баба-яга", в Харьковской области", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия 11-го АК.
Кадры поражения крупных дронов-камикадзе ВСУ большой дальности - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Бойцы поразили крупные дроны-камикадзе ВСУ, направленные вглубь России
Вчера, 07:36
По его словам, для обнаружения гексакоптеров используются разведывательные дроны и посты воздушного наблюдения, которые оперативно передают данные о целях. Он отметил, что современное оборудование позволяет своевременно определять местоположение и дальность до БПЛА, а боевое дежурство ведется круглосуточно.
Собеседник агентства добавил, что уничтожение воздушных целей осуществляется из стрелкового оружия различного калибра, в том числе с применением тепловизионных прицелов ночью. Кроме того, операторы FPV-ПВО поражают дроны методом тарана или дистанционного подрыва осколочно-фугасной части.
Он уточнил, что беспилотники ликвидируются как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне. По его данным, ВСУ используют R‑18 для доставки грузов и попыток нанесения ударов сбросами боеприпасов.
"Помимо ликвидации воздушной угрозы специалисты подразделений беспилотных систем и артиллерии наносят точные удары по пунктам управления БПЛА ВСУ", - подчеркнул Карта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала