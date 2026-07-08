ПВО "Севера" с начала июля сбила более 60 БПЛА ВСУ в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июля уничтожили более 60 украинских беспилотников «Баба-яга» в Харьковской области.

Для обнаружения беспилотников используются разведывательные дроны и посты воздушного наблюдения, а уничтожение воздушных целей осуществляется из стрелкового оружия и методом тарана или дистанционного подрыва осколочно-фугасной части.

Беспилотники ликвидируются как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне.

БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля уничтожили свыше 60 украинских беспилотников "Баба‑яга" в Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

"Подразделения противовоздушной обороны, посты воздушного наблюдения и стрелки групп воздушного прикрытия 11-го армейского корпуса (АК) группировки войск "Север" с начала июля уничтожили более 60 беспилотников R-18, более известных как "Баба-яга", в Харьковской области", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия 11-го АК.

По его словам, для обнаружения гексакоптеров используются разведывательные дроны и посты воздушного наблюдения, которые оперативно передают данные о целях. Он отметил, что современное оборудование позволяет своевременно определять местоположение и дальность до БПЛА, а боевое дежурство ведется круглосуточно.

Собеседник агентства добавил, что уничтожение воздушных целей осуществляется из стрелкового оружия различного калибра, в том числе с применением тепловизионных прицелов ночью. Кроме того, операторы FPV-ПВО поражают дроны методом тарана или дистанционного подрыва осколочно-фугасной части.

Он уточнил, что беспилотники ликвидируются как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне. По его данным, ВСУ используют R‑18 для доставки грузов и попыток нанесения ударов сбросами боеприпасов.