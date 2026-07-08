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Дорофеев: Урал быстрее других переходит на юани в международных расчетах - РИА Новости, 08.07.2026
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16:16 08.07.2026
Дорофеев: Урал быстрее других переходит на юани в международных расчетах

Михаил Дорофеев: Урал быстрее других переходит на юани в трансграничных расчетах

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Доля платежей в юанях в общей структуре расчетов через А7 на Урале за полтора года увеличилась с 20% до 46%, а расчеты в долларах за тот же период сократились с 67% до 43%, сообщил РИА Новости заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.
Он отметил, что переход на национальные валюты при трансграничных расчетах является одной из основных задач. Эту тему обсуждали на выставке "Иннопром" в этом году.
По словам Дорофеева, в России активно используют для ВЭД инфраструктуру компании А7, созданной ПСБ.
"Если говорить о конкретных регионах, важно отметить, что доля платежей в юанях в структуре расчетов через А7 на Урале за полтора года значительно возросла — с 20% до 46% (расчеты в долларах за тот же период сократились с 67% до 43%). Это самый быстрый и очень показательный валютный сдвиг среди регионов. Для сравнения: в Казани и Владивостоке доля юаня сейчас около 26%. По структуре платежей: 45% объема операций на Урале приходится на материковый Китай, еще 19,3% — на Гонконг. Далее идут Турция (9,1%), США (8,5%), Республика Корея (5%)", — указал зампредседателя ПСБ.
Уральские компании первыми перестраивают логику своих валютных расчетов, имея плотные торговые связи с азиатским регионом, заключил Дорофеев.
Международная промышленная выставка "Иннопром-2026" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.
 
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