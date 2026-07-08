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Экономист раскрыла, дойдет ли доллар до 100 рублей - РИА Новости, 08.07.2026
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02:17 08.07.2026
Экономист раскрыла, дойдет ли доллар до 100 рублей

Экономист Вепренцева усомнилась в росте курса доллара до 100 рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска пункта обмена валюты
Вывеска пункта обмена валюты - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска пункта обмена валюты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономист Таисия Вепренцева считает маловероятным достижение отметки в 100 рублей за доллар до конца года.
  • Базовый сценарий предполагает курс доллара в диапазоне 80–95 рублей к концу 2026 года.
  • Стрессовый сценарий с отметкой 100 рублей возможен лишь при одновременном сочетании негативных факторов.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Текущий курс доллара в районе 76 рублей вызывает вопросы — а не дойдет ли он 100 рублей? Это вряд ли возможно, рассказала агентству "Прайм" экономист Таисия Вепренцева.
«
“Чтобы достичь отметки 100 рублей, доллару необходимо укрепиться почти на 30%, поэтому речь идет не о базовом, а скорее о стрессовом сценарии. Устойчивый уровень 100 рублей за доллар до конца года выглядит маловероятным", — пояснила она.
По оценкам аналитиков, базовый сценарий предполагает курс доллара в диапазоне 80–95 рублей к концу 2026 года. Стрессовый сценарий с отметкой 100 рублей возможен лишь при одновременном сочетании негативных факторов: существенном снижении нефтяных цен, усилении санкционного давления и более быстром смягчении денежно-кредитной политики.
На горизонте двух-трех лет вероятность достижения 100 рублей возрастает. Поэтому важно следить за динамикой нефтяных цен, действиями Минфина и сигналами Центробанка, заключила Вепренцева.
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