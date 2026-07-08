Баня-Лука и "Газпром" готовят новый контракт на поставки газа, заявил Додик

БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Руководство Республики Сербской (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) и энергетического сектора готовят новый договор с российским "Газпромом" о поставках природного газа, сообщил в интервью РИА Новости глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

"Газпром" сообщил в июне, что глава компании Алексей Миллер и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик на встрече в рамках ПМЭФ договорились о продлении договора на поставку российского газа.