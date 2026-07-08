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Баня-Лука и "Газпром" готовят новый контракт на поставки газа, заявил Додик - РИА Новости, 08.07.2026
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12:37 08.07.2026
Баня-Лука и "Газпром" готовят новый контракт на поставки газа, заявил Додик

Додик: Баня-Лука и "Газпром" готовят новый контракт на поставки газа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Милорад Додик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство Республики Сербской (Боснии и Герцеговины) и энергетического сектора готовят новый договор с российским "Газпромом" о поставках природного газа.
БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Руководство Республики Сербской (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) и энергетического сектора готовят новый договор с российским "Газпромом" о поставках природного газа, сообщил в интервью РИА Новости глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Сейчас разрабатываются юридические документы, которые должны охватить предстоящий период. Мы сохраняем наши более ранние планы по сотрудничеству с "Газпромом". Считаем, что только это реально и наиболее выгодно для нас, и мы делаем это. Спасибо российской стороне, которая была очень внимательна к нам и была очень корректной в прошедшем периоде", - сказал Додик.
"Газпром" сообщил в июне, что глава компании Алексей Миллер и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик на встрече в рамках ПМЭФ договорились о продлении договора на поставку российского газа.
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