В ДНР учредили медаль "За освобождение Константиновки"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти ДНР решили учредить медаль «За освобождение Константиновки».
- Начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки.
- Путин назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР.
ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Власти ДНР приняли решение учредить медаль "За освобождение Константиновки", сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Приняли решение учредить государственную награду Донецкой Народной Республики – медаль "За освобождение Константиновки". Высокой наградой будут удостоены те, кто с честью прошел через это горнило, кто под шквальным огнем прокладывал путь к победе, кто проявил исключительную доблесть в боях за освобождение города, который Киев превратил в неприступный укрепрайон. Это не просто знак отличия, а символ несгибаемой воли русского солдата", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.