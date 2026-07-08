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В ДНР учредили медаль "За освобождение Константиновки" - РИА Новости, 08.07.2026
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20:57 08.07.2026 (обновлено: 21:49 08.07.2026)
В ДНР учредили медаль "За освобождение Константиновки"

Пушилин: в ДНР учредили медаль «За освобождение Константиновки»

© Минобороны РоссииРоссийские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Минобороны России
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти ДНР решили учредить медаль «За освобождение Константиновки».
  • Начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки.
  • Путин назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР.
ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Власти ДНР приняли решение учредить медаль "За освобождение Константиновки", сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Приняли решение учредить государственную награду Донецкой Народной Республики – медаль "За освобождение Константиновки". Высокой наградой будут удостоены те, кто с честью прошел через это горнило, кто под шквальным огнем прокладывал путь к победе, кто проявил исключительную доблесть в боях за освобождение города, который Киев превратил в неприступный укрепрайон. Это не просто знак отличия, а символ несгибаемой воли русского солдата", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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