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Почему вредно спать на старом диване, объяснила эксперт - РИА Новости, 08.07.2026
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16:31 08.07.2026
Почему вредно спать на старом диване, объяснила эксперт

Логинова: сон на старом диване резко повышает риск обострения аллергии

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДиван
Диван - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пылевые клещи и плесень, накапливающиеся внутри старого дивана, становятся сильными аллергенами и могут вызвать респираторные и кожные реакции, рассказала руководитель по продукту компании Moon Ангелина Логинова.
  • Наполнитель дивана со временем теряет упругость и проседает, что приводит к утрате ортопедических свойств и может вызвать проблемы со сном и хронической усталостью.
  • Эксперт советует менять диван для ежедневного сна каждые семь-восемь лет, а для гостевого использования — каждые 10-12 лет, не дожидаясь появления внешних дефектов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пылевые клещи и плесень, накапливающиеся внутри старого дивана, становятся сильными аллергенами и могут вызвать респираторные и кожные реакции, рассказала руководитель по продукту компании Moon Ангелина Логинова.
"В теплое время года, когда в помещении повышается температура, а окна часто открыты, внутри старых диванов создается влажная и теплая среда. Именно она делает продукты жизнедеятельности пылевых клещей, скопившиеся в наполнителе за годы, сильнейшим аллергическим триггером", - сказала Логинова "Газете.Ru".
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По словам эксперта, регулярный сон на таком диване резко повышает риск обострения аллергии, раздражения дыхательных путей и кожных реакций.
Она отметила и другую проблему. "Самый неочевидный факт - это так называемая усталость материалов, которая происходит внутри. Большинство наполнителей со временем теряют упругость и проседают - особенно это касается пенополиуретана низкого качества, который окисляется и теряет плотность. Одновременно растягивается и металл в пружинных блоках", - пояснила специалист.
В результате диван приобретает "эффект гамака" - его ортопедические свойства полностью утрачиваются, объяснила Логинова. Из-за этого позвоночник не получает правильной поддержки, что может привести к хронической усталости и проблемам со сном, предупредила эксперт.
Специалист отметила, что заметить неисправность можно по скрипу при посадке или проваливанию спального места. Чтобы избежать проблем, она советует не ждать внешних дефектов и ориентироваться на срок службы: для ежедневного сна - семь-восемь лет, для гостевого - 10–12 лет. Сигналом к замене, по ее мнению, является не только скрип или провал, но и ухудшение самочувствия.
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