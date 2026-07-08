Почему вредно спать на старом диване, объяснила эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Пылевые клещи и плесень, накапливающиеся внутри старого дивана, становятся сильными аллергенами и могут вызвать респираторные и кожные реакции, рассказала руководитель по продукту компании Moon Ангелина Логинова.

Наполнитель дивана со временем теряет упругость и проседает, что приводит к утрате ортопедических свойств и может вызвать проблемы со сном и хронической усталостью.

Эксперт советует менять диван для ежедневного сна каждые семь-восемь лет, а для гостевого использования — каждые 10-12 лет, не дожидаясь появления внешних дефектов.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пылевые клещи и плесень, накапливающиеся внутри старого дивана, становятся сильными аллергенами и могут вызвать респираторные и кожные реакции, рассказала руководитель по продукту компании Moon Ангелина Логинова.

"В теплое время года, когда в помещении повышается температура, а окна часто открыты, внутри старых диванов создается влажная и теплая среда. Именно она делает продукты жизнедеятельности пылевых клещей, скопившиеся в наполнителе за годы, сильнейшим аллергическим триггером", - сказала Логинова "Газете.Ru"

По словам эксперта, регулярный сон на таком диване резко повышает риск обострения аллергии, раздражения дыхательных путей и кожных реакций.

Она отметила и другую проблему. "Самый неочевидный факт - это так называемая усталость материалов, которая происходит внутри. Большинство наполнителей со временем теряют упругость и проседают - особенно это касается пенополиуретана низкого качества, который окисляется и теряет плотность. Одновременно растягивается и металл в пружинных блоках", - пояснила специалист.

В результате диван приобретает "эффект гамака" - его ортопедические свойства полностью утрачиваются, объяснила Логинова. Из-за этого позвоночник не получает правильной поддержки, что может привести к хронической усталости и проблемам со сном, предупредила эксперт.