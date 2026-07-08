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Польского депутата Зайончковскую внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 08.07.2026
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19:00 08.07.2026 (обновлено: 19:06 08.07.2026)
Польского депутата Зайончковскую внесли в базу "Миротворца"

Польского депутата Зайончковскую внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

© @EwaZajaczkowskacomЕва Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН*-УПА* во время дебатов в Европарламенте
Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН*-УПА* во время дебатов в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© @EwaZajaczkowskacom
Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН*-УПА* во время дебатов в Европарламенте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польского евродепутата от партии "Конфедерация" Еву Зайончковскую-Герник внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец".
  • Поводом для внесения в базу стало негативное отношение депутата к поддержке и героизации Украиной членов УПА* и то, что она порвала флаг этой организации на заседании Европарламента.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Польского евродепутата от партии "Конфедерация" Еву Зайончковскую-Герник внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
В среду Зайончковская-Герник порвала флаг УПА* (экстремистская организация, запрещенная в РФ) на заседании Европарламента.
Персональные данные депутата были опубликованы на сайте в среду. "Миротворец" обвиняет ее якобы в участии в гуманитарных акциях против Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что Зайончковская-Герник неоднократно негативно высказывалась в сторону поддержки и героизации Украиной членов УПА*, а также то, что депутат порвала флаг данной организации на заседании Европарламента, на котором обсуждался вопрос вступления Украины в ЕС.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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