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В ГД рассказали, как использовать маткапитал сразу после рождения ребенка - РИА Новости, 08.07.2026
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02:32 08.07.2026
В ГД рассказали, как использовать маткапитал сразу после рождения ребенка

Депутат Селезнев: маткапитал можно потратить сразу после рождения ребенка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной думы
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Материнский капитал можно потратить на погашение долга или на взнос по ипотеке сразу после рождения или усыновления ребенка, не дожидаясь трех лет.
  • Материнский капитал также можно использовать для оплаты детского сада, ежемесячных выплат для семей с невысоким доходом и на товары и услуги для адаптации детей-инвалидов.
  • Заявление на материнский капитал можно подать через «Госуслуги», в клиентской службе Социального фонда России или в МФЦ.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сразу после рождения или усыновления ребенка материнский капитал можно потратить на погашение долга или на взнос по ипотеке, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).
"Если вы планируете направить материнский капитал на погашение основного долга или процентов по ипотечному кредиту, а также на первоначальный взнос по ипотеке, ждать три года не нужно. Распорядиться средствами можно сразу после рождения или усыновления ребенка, как только получен сертификат", - сказал Селезнев.
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Парламентарий подчеркнул, что потратить маткапитал на погашение кредита на строительство или приобретение жилого дома тоже можно сразу после рождения ребенка.
"Самое главное - при ипотеке возраст ребенка не имеет значения. Деньги можно направить на погашение кредита сразу, не дожидаясь трех лет. Это особенно важно для семей, которые уже взяли ипотеку и хотят снизить долговую нагрузку", - уточнил он.
По его словам, другие направления использования маткапитала сразу – оплата детского сада и ежемесячная выплата для семей с невысоким доходом. Он добавил, что выплата назначается на любого ребенка в семье, которому не исполнилось трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения. При этом, подчеркнул он, выплата назначается на 12 месяцев, после чего нужно подать заявление заново.
Селезнев также сообщил, что маткапитал можно сразу потратить на товары и услуги для адаптации детей-инвалидов, они должны быть указаны в индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка, а средства направляются путем компенсации понесенных затрат.
Депутат сообщил, что подать заявление на материнский капитал можно одним из удобных способов: через "Госуслуги", в клиентской службе Социального фонда России по месту жительства или в МФЦ, срок рассмотрения - от пяти до десяти рабочих дней.
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