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Водителей призвали быть внимательными на дорогах на фоне непогоды в Москве - РИА Новости, 08.07.2026
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17:12 08.07.2026
Водителей призвали быть внимательными на дорогах на фоне непогоды в Москве

Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательными на дорогах на фоне непогоды

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДорожное движение в Москве.
Дорожное движение в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В среду в Москве ожидаются дожди, местами сильные.
  • Департамент транспорта рекомендует водителям быть осторожными за рулем, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон, не оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями, а также по возможности перенести поездку при сильном дожде.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Водителям следует быть осторожными за рулем во время дождя в Москве в среду, избегать резких маневров и не оставлять авто под шаткими конструкциями и деревьями, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура до плюс 22 градусов и дожди ожидаются в среду в Москве.
"В городе местами идет сильный дождь… Будьте аккуратны за рулем: избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе призвали водителей не оставлять авто под шаткими конструкциями и деревьями, заранее тормозить перед пешеходными переходами.
"Если на улице сильный дождь, по возможности дождитесь улучшения погоды и перенесите поездку - так будет безопаснее", - добавляется в сообщении.
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