Водителей призвали быть внимательными на дорогах на фоне непогоды в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В среду в Москве ожидаются дожди, местами сильные.

Департамент транспорта рекомендует водителям быть осторожными за рулем, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон, не оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями, а также по возможности перенести поездку при сильном дожде.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Водителям следует быть осторожными за рулем во время дождя в Москве в среду, избегать резких маневров и не оставлять авто под шаткими конструкциями и деревьями, сообщает столичный департамент транспорта.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура до плюс 22 градусов и дожди ожидаются в среду в Москве

"В городе местами идет сильный дождь… Будьте аккуратны за рулем: избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале

В дептрансе призвали водителей не оставлять авто под шаткими конструкциями и деревьями, заранее тормозить перед пешеходными переходами.