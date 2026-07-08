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ВС США не пострадали в результате ответных ударов Ирана по базам, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2026
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16:49 08.07.2026
ВС США не пострадали в результате ответных ударов Ирана по базам, пишут СМИ

CNN: военные ВС США не пострадали в результате ответных ударов Ирана по базам

© Фото : US Air ForceАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : US Air Force
Американские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ответных ударов Ирана по американским базам военные США не пострадали.
  • Все ракеты и дроны, запущенные Ираном, были перехвачены или не нанесли серьезного ущерба.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Военные США не пострадали в результате ответных ударов Ирана по американским базам в ночь на среду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
"Военнослужащие США не пострадали от... атак Ирана, которые были нанесены в ответ на американские удары", - говорится в публикации.
По словам чиновника, все ракеты и дроны, запущенные Ираном, были перехвачены или не нанесли серьезного ущерба.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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