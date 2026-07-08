ВС США не пострадали в результате ответных ударов Ирана по базам, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате ответных ударов Ирана по американским базам военные США не пострадали.

Все ракеты и дроны, запущенные Ираном, были перехвачены или не нанесли серьезного ущерба.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Военные США не пострадали в результате ответных ударов Ирана по американским базам в ночь на среду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

"Военнослужащие США не пострадали от... атак Ирана , которые были нанесены в ответ на американские удары", - говорится в публикации.

По словам чиновника, все ракеты и дроны, запущенные Ираном, были перехвачены или не нанесли серьезного ущерба.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.