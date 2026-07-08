Жители Тегерана считают, что война с США может возобновиться после ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители иранской столицы считают, что боевые действия между Ираном и США могут возобновиться после чемпионата мира по футболу.

До разговора с жителями иранской столицы Дональд Трамп еще не делал заявления о том, что прекращение огня с Ираном больше не действует.

ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. Жители иранской столицы считают, что боевые действия между Ираном и США могут возобновится в скором времени.

Корреспондент РИА Новости поговорил с жителями иранской столицы, и спросил, какие, на их взгляд, перспективы у нынешнего военного конфликта с США

"После чемпионата мира (по футболу - ред.), думаю, война снова начнется", - буднично ответила сотрудница одного столичных заведений.

Ту же оценку озвучили еще несколько человек. По их мнению, мундиаль, проходящий в том числе в США, является лишь временным отрезком, после завершения ЧМ боевые действия возобновятся.

"(Президент США Дональд - ред.) Трамп не захочет портить себе имидж", - объяснил молодой человек по имени Хосейн.