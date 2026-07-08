Рейтинг@Mail.ru
Жители Тегерана считают, что война с США может возобновиться после ЧМ - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 08.07.2026 (обновлено: 21:49 08.07.2026)
Жители Тегерана считают, что война с США может возобновиться после ЧМ

Жители Тегерана считают, что конфликт между Ираном и США может возобновиться

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители иранской столицы считают, что боевые действия между Ираном и США могут возобновиться после чемпионата мира по футболу.
  • До разговора с жителями иранской столицы Дональд Трамп еще не делал заявления о том, что прекращение огня с Ираном больше не действует.
ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. Жители иранской столицы считают, что боевые действия между Ираном и США могут возобновится в скором времени.
Корреспондент РИА Новости поговорил с жителями иранской столицы, и спросил, какие, на их взгляд, перспективы у нынешнего военного конфликта с США.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Прекращение огня с Ираном больше не действует, заявил Трамп
Вчера, 11:19
"После чемпионата мира (по футболу - ред.), думаю, война снова начнется", - буднично ответила сотрудница одного столичных заведений.
Ту же оценку озвучили еще несколько человек. По их мнению, мундиаль, проходящий в том числе в США, является лишь временным отрезком, после завершения ЧМ боевые действия возобновятся.
"(Президент США Дональд - ред.) Трамп не захочет портить себе имидж", - объяснил молодой человек по имени Хосейн.
Однако разговор с жителями иранской столицы проходил до заявления Трампа, сделанного в среду, о том, что прекращение огня с Ираном больше не действует.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
США ночью атаковали две военных базы на юге Ирана
Вчера, 10:24
 
В миреСШАИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала