Названы регионы с самым высоким спросом на химиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Число вакансий в химической отрасли по России весной 2026 года увеличилось в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост предложений отмечен в Татарстане и Челябинской области, где количество вакансий увеличилось в три раза.

Интерес соискателей к профессии химика растет: за год количество откликов выросло на 48%.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число вакансий в химической отрасли по России весной 2026 года увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наибольший рост предложений отмечен в Татарстане и Челябинской области, рассказали РИА Новости аналитики "Авито Работы" и компании "Еврохим".

"Весной 2026 года число вакансий в профессии по России увеличилось в 2,7 раза (+174%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в совместном исследовании.

Наиболее существенный рост числа предложений среди регионов с заметным объемом вакансий зафиксирован в Татарстане и Челябинской области , где количество вакансий на платформе увеличилось в три раза, отмечается там же.

Интерес соискателей к профессии химика в целом по стране растет, за год количество откликов выросло на 48%, говорит директор бизнес-направления "Авито Работы" Андрей Кучеренков.

"Особенно ярко эта тенденция проявляется в регионах — например, в Татарстане число откликов выросло более чем в два раза (+101%), а в Краснодарском крае — на 37%. Во многом это связано с тем, что химическая промышленность остается одной из базовых отраслей экономики: здесь сохраняется устойчивый спрос на специалистов на фоне развития производства, модернизации предприятий и расширения мощностей", - приводятся слова Кучеренкова.

За регионами-лидерами следуют Самарская, Свердловская области, а также Московская и Ростовская области. "Все эти регионы остаются ключевыми промышленными центрами страны с высокой концентрацией химических и металлургических производств", - указывают авторы исследования.

Рост спроса на специалистов химической отрасли отражает широкий рыночный процесс, в котором запускаются новые мощности, модернизируются производства и растет конкуренция за квалифицированных специалистов, считает директор по персоналу компании "Еврохим" Алексей Зуев.