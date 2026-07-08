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Названы регионы с самым высоким спросом на химиков - РИА Новости, 08.07.2026
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03:15 08.07.2026
Названы регионы с самым высоким спросом на химиков

Авито Работа: число вакансий в химической отрасли России выросло втрое

© Фото : пресс-служба УрФУРабота в химической лаборатории
Работа в химической лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : пресс-служба УрФУ
Работа в химической лаборатории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число вакансий в химической отрасли по России весной 2026 года увеличилось в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Наибольший рост предложений отмечен в Татарстане и Челябинской области, где количество вакансий увеличилось в три раза.
  • Интерес соискателей к профессии химика растет: за год количество откликов выросло на 48%.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число вакансий в химической отрасли по России весной 2026 года увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наибольший рост предложений отмечен в Татарстане и Челябинской области, рассказали РИА Новости аналитики "Авито Работы" и компании "Еврохим".
"Весной 2026 года число вакансий в профессии по России увеличилось в 2,7 раза (+174%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в совместном исследовании.
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Наиболее существенный рост числа предложений среди регионов с заметным объемом вакансий зафиксирован в Татарстане и Челябинской области, где количество вакансий на платформе увеличилось в три раза, отмечается там же.
Интерес соискателей к профессии химика в целом по стране растет, за год количество откликов выросло на 48%, говорит директор бизнес-направления "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
"Особенно ярко эта тенденция проявляется в регионах — например, в Татарстане число откликов выросло более чем в два раза (+101%), а в Краснодарском крае — на 37%. Во многом это связано с тем, что химическая промышленность остается одной из базовых отраслей экономики: здесь сохраняется устойчивый спрос на специалистов на фоне развития производства, модернизации предприятий и расширения мощностей", - приводятся слова Кучеренкова.
За регионами-лидерами следуют Самарская, Свердловская области, а также Московская и Ростовская области. "Все эти регионы остаются ключевыми промышленными центрами страны с высокой концентрацией химических и металлургических производств", - указывают авторы исследования.
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Рост спроса на специалистов химической отрасли отражает широкий рыночный процесс, в котором запускаются новые мощности, модернизируются производства и растет конкуренция за квалифицированных специалистов, считает директор по персоналу компании "Еврохим" Алексей Зуев.
"Люди выбирают компании комплексно: оценивают уровень дохода, безопасность производства, возможности профессионального развития, качество управленческой среды и отношение к сотрудникам", - отметил он.
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