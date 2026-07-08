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Офтальмолог предупредил о вреде переедания черники и моркови - РИА Новости, 08.07.2026
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13:18 08.07.2026
Офтальмолог предупредил о вреде переедания черники и моркови

Врач Казанцев: переизбыток черники и моркови грозит пожелтением кожи и склер

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЧерника
Черника - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переизбыток черники и моркови может привести к пожелтению кожи и склер из-за каротинемии, рассказал врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, гендиректор клиники VISTA Антон Казанцев.
  • Различные проблемы со зрением могут быть вызваны использованием очков без UV-фильтра, сухим воздухом из кондиционеров, привычкой трогать глаза немытыми руками и другими факторами.
  • Офтальмолог рекомендует использовать герметичные очки для плавания, промывать глаза чистой водой или физиологическим раствором после купания и снимать линзы сразу после выхода из водоема.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Переизбыток черники и моркови может привести к пожелтению кожи и склер, рассказал врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, гендиректор клиники VISTA Антон Казанцев.
"Некоторые увлекаются морковью или черникой в огромных количествах, полагая, что это улучшит зрение. Однако переизбыток каротиноидов вызывает каротинемию - пожелтение кожи и склер, а сами продукты не лечат близорукость и не заменяют сбалансированного питания. Они лишь помогают поддерживать метаболизм сетчатки, но не являются панацеей", - сказал Казанцев в разговоре с "Лентой.ру".
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По словам офтальмолога, спровоцировать различные проблемы со зрением могут и другие распространенные опасности: использование очков без UV-фильтра, сухой воздух из кондиционеров, привычка трогать глаза немытыми руками после еды на улице, а также длительное пребывание на солнце и резкие перепады температур.
"Категорически не рекомендуется открывать глаза под водой, необходимо использовать герметичные очки для плавания, а после купания промывать глаза чистой водой или физиологическим раствором. Линзы лучше снимать сразу же после выхода из водоема", - заключил Казанцев.
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