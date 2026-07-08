В Челябинской области объявили режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинской области объявили режим «Беспилотная опасность».
- Возможны временные перебои в работе связи и доступа к интернету.
ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявили в Челябинской области в среду, сообщила пресс-служба правительства региона.
"На территории Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
Возможны временные перебои в работе связи и доступа к интернету, отмечает пресс-служба.
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