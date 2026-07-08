В Чехии заявили о несогласии с оказанием помощи Украине по программе PURL

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение SPD («Свобода и прямая демократия») в Чехии принципиально не согласно с участием республики в инициативе PURL.
- Глава МИД Чехии Петр Мацинка принял решение о перенаправлении части средств на программу НАТО PURL без обсуждения этого вопроса на совете правящей коалиции.
- Лидер SPD и спикер парламента Томио Окамура заявил, что вопрос об участии Чехии в инициативе PURL будет обсуждаться на заседании совета правящей коалиции в пятницу.
ПРАГА, 8 июл – РИА Новости. Входящее в состав правящей коалиции в Чехии движение SPD ("Свобода и прямая демократия") принципиально не согласно с участием республики в инициативе PURL, в рамках которой европейские страны финансируют закупку американского оружия для Украины, это решение главы МИД будет обсуждаться в пятницу на заседании совета правящей коалиции, заявил в среду лидер SPD и спикер парламента Томио Окамура.
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"SPD принципиально не согласно с участием Чехии в инициативе PURL, в рамках которой европейские страны финансируют американское оружие, предназначенное для Украины. Этот вопрос никогда не обсуждался на совете (правящей – ред.) коалиции. Это решение министра иностранных дел (Петра Мацинки – ред.). В пятницу мы поднимем вопрос об этом на совете коалиции", - написал Окамура в среду в сети Х.
Во вторник глава МИД заявил журналистам, что Чехия перенаправит часть средств с некоторых своих проектов на программу НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), в рамках которой страны-союзники оплачивают закупку американской военной техники для Киева.