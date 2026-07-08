В Чехии заявили о несогласии с оказанием помощи Украине по программе PURL

ПРАГА, 8 июл – РИА Новости. Входящее в состав правящей коалиции в Чехии движение SPD ("Свобода и прямая демократия") принципиально не согласно с участием республики в инициативе PURL, в рамках которой европейские страны финансируют закупку американского оружия для Украины, это решение главы МИД будет обсуждаться в пятницу на заседании совета правящей коалиции, заявил в среду лидер SPD и спикер парламента Томио Окамура.