Пентагон объяснил возобновление ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Новые удары США по Ирану стали ответом на атаки Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе, утверждает Центральное командование Пентагона (CENTCOM).

По мнению Пентагона, действия Тегерана являются "неоправданными" и "опасными".

Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что в числе целей Пентагона были иранские системы ПВО, береговые станции наблюдения, зенитные ракетные комплексы, пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, площадки запуска беспилотников и портовые сооружения.