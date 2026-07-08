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Пентагон объяснил возобновление ударов по Ирану - РИА Новости, 08.07.2026
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00:34 08.07.2026 (обновлено: 01:07 08.07.2026)
Пентагон объяснил возобновление ударов по Ирану

CENTCOM: удары США по Ирану стали ответом на атаки на суда в Ормузском проливе

© AP Photo / Jens MeyerАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Jens Meyer
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США нанесли удары по Ирану в ответ на атаки Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе.
  • Пентагон считает действия Тегерана неоправданными и опасными.
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Новые удары США по Ирану стали ответом на атаки Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе, утверждает Центральное командование Пентагона (CENTCOM).
В ночь на среду ВС США начали серию мощных ударов по Ирану.
"Удары США были нанесены в ответ на нападения Ирана на три коммерческих судна, которые пересекали Ормузский пролив", – заявило командование в соцсети Х.
По мнению Пентагона, действия Тегерана являются "неоправданными" и "опасными".
Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что в числе целей Пентагона были иранские системы ПВО, береговые станции наблюдения, зенитные ракетные комплексы, пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, площадки запуска беспилотников и портовые сооружения.
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