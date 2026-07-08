Люди отдыхают на пляже в Сочи. Архивное фото

Люди отдыхают на пляже в Сочи

В РСТ назвали самый популярный в России регион для пляжного отдыха

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские туристы летом традиционно выбирают пляжный отдых.

Первое место среди регионов для отдыха занимает Краснодарский край с долей в общем объеме бронирований 23,7%.

Популярны также бронирования отдыха в Москве (14,9%), Санкт-Петербурге (14,4%) и других регионах, включая Московскую область, Татарстан, Калининградскую область и Приморский край.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские туристы летом традиционно выбирают пляжный отдых, при этом первое место среди регионов России занимает Краснодарский край с долей в общем объеме бронирований 23,7%, сообщила член комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Оксана Булах.

"Если говорить о спросе, то в топе все равно остается пляжный отдых... Первое место остается за Краснодарским краем с долей в общем объеме 23,7%", - сказала Булах на пресс-конференции.

Булах подчеркнула, что также ежедневно поступают заявки от туристов на отдых в Крыму на период с августа по октябрь.

При этом, по ее словам, доля бронирования отдыха в Москве составляет 14,9%, в Санкт-Петербурге - 14,4%, в Ставропольском крае - 3,4%. Лидерами также являются Московская область, Татарстан, Калининградская область и Приморский край.