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В РСТ назвали самый популярный в России регион для пляжного отдыха - РИА Новости, 08.07.2026
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13:51 08.07.2026 (обновлено: 14:00 08.07.2026)
В РСТ назвали самый популярный в России регион для пляжного отдыха

Булах: самым популярным регионом для пляжного отдыха стал Краснодарский край

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на пляже в Сочи
Люди отдыхают на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Люди отдыхают на пляже в Сочи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туристы летом традиционно выбирают пляжный отдых.
  • Первое место среди регионов для отдыха занимает Краснодарский край с долей в общем объеме бронирований 23,7%.
  • Популярны также бронирования отдыха в Москве (14,9%), Санкт-Петербурге (14,4%) и других регионах, включая Московскую область, Татарстан, Калининградскую область и Приморский край.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские туристы летом традиционно выбирают пляжный отдых, при этом первое место среди регионов России занимает Краснодарский край с долей в общем объеме бронирований 23,7%, сообщила член комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Оксана Булах.
"Если говорить о спросе, то в топе все равно остается пляжный отдых... Первое место остается за Краснодарским краем с долей в общем объеме 23,7%", - сказала Булах на пресс-конференции.
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Булах подчеркнула, что также ежедневно поступают заявки от туристов на отдых в Крыму на период с августа по октябрь.
При этом, по ее словам, доля бронирования отдыха в Москве составляет 14,9%, в Санкт-Петербурге - 14,4%, в Ставропольском крае - 3,4%. Лидерами также являются Московская область, Татарстан, Калининградская область и Приморский край.
Помимо этого также популярен отдых в загородных средствах размещения в своем и соседнем регионах. "Прирастают Тверская, Самарская, Нижегородская область и регионы Дальнего Востока", - добавила она.
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Краснодарский крайРеспублика КрымРоссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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