В Брянской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Брянской области объявлена беспилотная опасность.
- МЧС рекомендовало жителям оставаться дома или искать ближайшее укрытие.
БРЯНСК, 8 июл – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщило ГУ МЧС по региону.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области 08.07.2026! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, МЧС рекомендовало направляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
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