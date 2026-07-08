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В Приангарье задержали участников драки со стрельбой - РИА Новости, 08.07.2026
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09:07 08.07.2026
В Приангарье задержали участников драки со стрельбой

В Братске задержали участников конфликта с применением сигнального оружия

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Братске возле кафе на улице Подбельского произошел конфликт между двумя компаниями, в ходе которого один из участников применил сигнальный пистолет.
  • Задержанными оказались братья 22 и 30 лет, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
ИРКУТСК, 8 июл - РИА Новости. Полицейские задержали участников конфликта с применением сигнального оружия в Братске, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Инцидент со стрельбой произошел в Братске возле кафе на улице Подбельского. Оперативники установили, что между двумя компаниями в кафе произошел конфликт, переросший в драку.
«
"Во время потасовки нарушитель применил сигнальный пистолет в направлении оппонента, а затем ударил его спутницу и вместе со знакомым скрылся… В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали участников конфликта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанные - братья 22 и 30 лет, они рассказали, что нарушили общественный порядок, так как потерпевший оскорбил девушек, с которыми они познакомились в кафе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинение легкого вреда здоровью.
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