В Приангарье задержали участников драки со стрельбой

«

"Во время потасовки нарушитель применил сигнальный пистолет в направлении оппонента, а затем ударил его спутницу и вместе со знакомым скрылся… В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали участников конфликта", - говорится в сообщении.