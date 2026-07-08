В Ростовской области за ночь уничтожили около 70 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 70 БПЛА были уничтожены в Ростовской области за минувшую ночь.
- Нападению подверглись 11 районов области и два города: Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около 70 БПЛА были уничтожены в 11 районах Ростовской области за минувшую ночь, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
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"В ходе отражения беспилотной атаки было уничтожено порядка семи десятков БПЛА. Нападению подверглись 11 районов области: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Богаевский, Куйбышевский, Радионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".