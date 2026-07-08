Беспилотник атаковал автобус в Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- БПЛА ВСУ атаковал пассажирский автобус в селе Никольское Белгородской области.
- Пострадал мирный житель.
- У пострадавшего мужчины множественные осколочные ранения лица, грудной клетки и живота, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. БПЛА ВСУ атаковал автобус в селе Никольское Белгородской области, пострадал мужчина, сообщил оперативный штаб региона.
Уточняется, что у пострадавшего множественные осколочные ранения лица, грудной клетки и живота. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечается, что автобус поврежден.
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