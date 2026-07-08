Бойцы уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ В Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Разведчики группировки войск «Север» обнаружили два замаскированных пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области.

Пункты управления были уничтожены FPV-дронами, возможности противника по управлению дронами на этом направлении существенно снижены.

КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили два замаскированных пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Орлан.

"В ходе плановой разведки мы вели наблюдение в зоне ответственности. Заметили подозрительную активность: несколько антенн, следы от транспортных средств и вынесенные солнечные панели — явные признаки автономного пункта управления БПЛА", - сказал Орлан.

Он добавил, что при ближайшем рассмотрении вскрыли сразу два таких объекта, расположенных на удалении друг от друга.