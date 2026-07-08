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Бойцы уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ В Сумской области - РИА Новости, 08.07.2026
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Бойцы уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ В Сумской области

ВС России уничтожили 2 пункта управления БПЛА ВСУ В Сумской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведчики группировки войск «Север» обнаружили два замаскированных пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области.
  • Пункты управления были уничтожены FPV-дронами, возможности противника по управлению дронами на этом направлении существенно снижены.
КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили два замаскированных пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Орлан.
"В ходе плановой разведки мы вели наблюдение в зоне ответственности. Заметили подозрительную активность: несколько антенн, следы от транспортных средств и вынесенные солнечные панели — явные признаки автономного пункта управления БПЛА", - сказал Орлан.
Он добавил, что при ближайшем рассмотрении вскрыли сразу два таких объекта, расположенных на удалении друг от друга.
"Противник явно пытался дублировать управление. Отработали по целям FPV-дронами. В результате оба пункта управления уничтожены. Возможности противника по управлению дронами на этом направлении существенно снижены", - добавил собеседник агентства.
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