В Пензенской области нашли обломки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пензенской области обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата.
- Место обнаружения оцеплено, работают правоохранительные органы и службы экстренного реагирования.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Место оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, прибыли службы экстренного реагирования. С БПЛА работают специалисты", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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