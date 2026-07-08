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Болгария исчерпала возможности по военной поддержке Украины, заявил премьер - РИА Новости, 08.07.2026
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09:34 08.07.2026 (обновлено: 10:32 08.07.2026)
Болгария исчерпала возможности по военной поддержке Украины, заявил премьер

Радев: Болгария исчерпала возможности по военной поддержке Украины

© AP Photo / Emrah GurelПремьер-министр Болгарии Румен Радев на саммите НАТО в Анкаре. 8 июля 2026
Премьер-министр Болгарии Румен Радев на саммите НАТО в Анкаре. 8 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Премьер-министр Болгарии Румен Радев на саммите НАТО в Анкаре. 8 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болгария исчерпала возможности по оказанию военной поддержки Украине, заявил премьер-министр Румен Радев.
  • На саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля основное внимание будет уделено укреплению оборонного потенциала альянса и увеличению военных расходов его членов.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Болгария больше не располагает вооружением и комплектом снаряжений, которое могла бы предоставлять Украине в рамках военной поддержки, заявил премьер страны Румен Радев.
"Мы исчерпали свои возможности по оказанию военной поддержки. Я имею в виду оружие и комплекты снаряжения со складов вооруженных сил Болгарии. Мы поставили 13 партий, у нас больше нет ничего, что мы могли бы поставить Украине ", - сказал он на полях саммита НАТО в Анкаре. Трансляция велась на сайте альянса.
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По его словам, страна может продолжать оказывать только техническую помощь по ремонту оборудования.
Саммит НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля. По данным западных СМИ, вопрос о вступлении Украины в альянс в повестку саммита не включен, а основное внимание будет уделено укреплению оборонного потенциала НАТО и увеличению военных расходов его членов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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