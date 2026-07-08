Болгария исчерпала возможности по военной поддержке Украины, заявил премьер

Краткий пересказ от РИА ИИ Болгария исчерпала возможности по оказанию военной поддержки Украине, заявил премьер-министр Румен Радев.

На саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля основное внимание будет уделено укреплению оборонного потенциала альянса и увеличению военных расходов его членов.

БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Болгария больше не располагает вооружением и комплектом снаряжений, которое могла бы предоставлять Украине в рамках военной поддержки, заявил премьер страны Румен Радев.

"Мы исчерпали свои возможности по оказанию военной поддержки. Я имею в виду оружие и комплекты снаряжения со складов вооруженных сил Болгарии. Мы поставили 13 партий, у нас больше нет ничего, что мы могли бы поставить Украине ", - сказал он на полях саммита НАТО в Анкаре. Трансляция велась на сайте альянса.

По его словам, страна может продолжать оказывать только техническую помощь по ремонту оборудования.

Саммит НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля. По данным западных СМИ, вопрос о вступлении Украины в альянс в повестку саммита не включен, а основное внимание будет уделено укреплению оборонного потенциала НАТО и увеличению военных расходов его членов.