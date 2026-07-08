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Боевик "Азова"* получил 18 лет колонии за терроризм - РИА Новости, 08.07.2026
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10:43 08.07.2026
Боевик "Азова"* получил 18 лет колонии за терроризм

Боевик «Азова» получил 18 лет колонии строгого режима за терроризм

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Шейко, боевик запрещенного "Азова"*, приговорен к 18 годам колонии строгого режима.
  • Он вступил в "Азов"* в январе 2015 года и принимал участие в боевых действиях в ДНР до мая 2022 года.
  • В период с марта 2018 по март 2020 года Шейко прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Боевик запрещенного в РФ "Азова"* Артем Шейко приговорен к 18 годам колонии строгого режима по статьям о терроризме, сообщили в СК РФ.
«
"Приговором суда Шейко назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Установлено, что гражданин Украины Шейко в январе 2015 года добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения "Азов"*. В период с января 2015 по май 2022 года он принимал участие в боевых действиях в ДНР, а в период с марта 2018 по март 2020 года прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности.
Южным окружным военным судом он признан виновным в участии и обучении в террористическом сообществе в целях осуществления террористической деятельности (часть 2 статьи 205.4, статья 205.3 УК РФ).
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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