Боевик "Азова"* получил 18 лет колонии за терроризм

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артем Шейко, боевик запрещенного "Азова"*, приговорен к 18 годам колонии строгого режима.
- Он вступил в "Азов"* в январе 2015 года и принимал участие в боевых действиях в ДНР до мая 2022 года.
- В период с марта 2018 по март 2020 года Шейко прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Боевик запрещенного в РФ "Азова"* Артем Шейко приговорен к 18 годам колонии строгого режима по статьям о терроризме, сообщили в СК РФ.
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"Приговором суда Шейко назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Установлено, что гражданин Украины Шейко в январе 2015 года добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения "Азов"*. В период с января 2015 по май 2022 года он принимал участие в боевых действиях в ДНР, а в период с марта 2018 по март 2020 года прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности.
Южным окружным военным судом он признан виновным в участии и обучении в террористическом сообществе в целях осуществления террористической деятельности (часть 2 статьи 205.4, статья 205.3 УК РФ).
* Запрещенная в РФ террористическая организация.