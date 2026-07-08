Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в Сумской области.
- Военнослужащие 34-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" используют беспилотный комплекс "Орлан-10" для обнаружения вражеской техники.
- Операторы роты беспилотных систем осуществляют непрерывное воздушное наблюдение и уничтожают скопления живой силы и техники ВСУ.
КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Грот.
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"Военнослужащие 34-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" при помощи беспилотного комплекса "Орлан-10" обнаружили, а затем уничтожили вражескую ББМ ВСУ беспилотным барражирующем боеприпасом "Ланцет"", - сказал Грот.
Военнослужащий отметил, что в рамках создания буферной зоны на границе с Сумской областью расчеты многофункционального беспилотного комплекса "Орлан-10" проводят идентификацию вражеской техники, огневых позиций и опорных пунктов противника.
"Операторы роты беспилотных систем группировки войск "Север" осуществляют непрерывное воздушное наблюдение и уничтожают скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины", - сообщил он.