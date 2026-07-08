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СМИ: Трамп не дал конкретных обещаний по поддержке Украины на встрече НАТО - РИА Новости, 08.07.2026
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16:45 08.07.2026
СМИ: Трамп не дал конкретных обещаний по поддержке Украины на встрече НАТО

Bloomberg: Трамп не дал обещаний по поддержке Украины на встрече лидеров НАТО

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп на закрытом заседании лидеров стран НАТО в Анкаре не дал конкретных обещаний по дальнейшей поддержке Украины.
  • Трамп заявил, что США готовы продолжать продавать оружие европейцам, которые затем могут передать его Киеву.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на закрытом заседании лидеров стран НАТО на саммите в Анкаре не дал конкретные обещания по дальнейшей поддержке Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированный источник.
По словам источников, во время своей речи Трамп, в основном, жаловался на отсутствие поддержки со стороны европейских партнеров в конфликте с Ираном.
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"Европейские чиновники хотели переключить внимание Трампа на Украину, но получили лишь общее обещание поддержки. Трамп заявил, что США готовы продолжать продавать оружие европейцам, которые затем могут передать его Киеву", - передает агентство слова источников, присутствовавших на встрече.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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