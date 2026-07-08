СМИ: Трамп не дал конкретных обещаний по поддержке Украины на встрече НАТО

"Европейские чиновники хотели переключить внимание Трампа на Украину, но получили лишь общее обещание поддержки. Трамп заявил, что США готовы продолжать продавать оружие европейцам, которые затем могут передать его Киеву", - передает агентство слова источников, присутствовавших на встрече.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.