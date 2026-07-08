Билайн обеспечил сервис фискализации для Московского метрополитена

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Билайн реализовал сервис фискализации для Московского метрополитена, решение обеспечивает передачу данных о платежных операциях в Федеральную налоговую службу в соответствии с требованиями законодательства, сообщает пресс-служба оператора.

В рамках проекта команда Билайна настроила защищенные каналы связи, интеграцию с билетной системой метрополитена и процессы обработки фискальных данных. Переход на новую инфраструктуру был выполнен без изменений для пассажирских сервисов и привычных сценариев оплаты.

Сервис работает в фоновом режиме и обеспечивает корректную обработку операций при оплате транспортных и других сервисов метрополитена. В течение ближайших трех лет через созданную архитектуру будет обрабатываться не менее 1 миллиона транзакций ежедневно.

"Для Билайна важно не только быть лидером в области телекоммуникационных технологий, но и активно участвовать в развитии региональной инфраструктуры, которая делает жизнь людей комфортнее и безопаснее. Этот проект — результат слаженной работы большой команды: от разработки и ИТ до коммерческого блока. Благодаря этому мы смогли реализовать сложное решение, которое ежедневно будет обеспечивать работу миллионов операций и делать городской транспорт надежным для пассажиров", – подчеркнул директор по работе с государственными заказчиками Билайна Александр Шведов, его слова приводит пресс-служба.

В свою очередь, директор по развитию продуктов интернета вещей и оператора фискальных данных "билайн бизнес" Александр Хомутинников отметил, что компания начала готовиться к проекту заранее – сотрудники детально изучали требования и проектировали архитектуру решения.