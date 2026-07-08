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Билайн обеспечил сервис фискализации для Московского метрополитена - РИА Новости, 08.07.2026
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16:08 08.07.2026

Билайн обеспечил сервис фискализации для Московского метрополитена

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Логотип Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Билайн реализовал сервис фискализации для Московского метрополитена, решение обеспечивает передачу данных о платежных операциях в Федеральную налоговую службу в соответствии с требованиями законодательства, сообщает пресс-служба оператора.
В рамках проекта команда Билайна настроила защищенные каналы связи, интеграцию с билетной системой метрополитена и процессы обработки фискальных данных. Переход на новую инфраструктуру был выполнен без изменений для пассажирских сервисов и привычных сценариев оплаты.
Сервис работает в фоновом режиме и обеспечивает корректную обработку операций при оплате транспортных и других сервисов метрополитена. В течение ближайших трех лет через созданную архитектуру будет обрабатываться не менее 1 миллиона транзакций ежедневно.
"Для Билайна важно не только быть лидером в области телекоммуникационных технологий, но и активно участвовать в развитии региональной инфраструктуры, которая делает жизнь людей комфортнее и безопаснее. Этот проект — результат слаженной работы большой команды: от разработки и ИТ до коммерческого блока. Благодаря этому мы смогли реализовать сложное решение, которое ежедневно будет обеспечивать работу миллионов операций и делать городской транспорт надежным для пассажиров", – подчеркнул директор по работе с государственными заказчиками Билайна Александр Шведов, его слова приводит пресс-служба.
В свою очередь, директор по развитию продуктов интернета вещей и оператора фискальных данных "билайн бизнес" Александр Хомутинников отметил, что компания начала готовиться к проекту заранее – сотрудники детально изучали требования и проектировали архитектуру решения.
"Это позволило нам предложить не просто соответствие условиям, а действительно эффективную и масштабируемую систему. Ключевой задачей было сделать переход на новую инфраструктуру максимально незаметным для пользователей. И это удалось: пассажиры продолжают пользоваться привычными и удобными транспортными сервисами", – сказал Хомутинников.
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