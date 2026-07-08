Беженцы из Константиновки 15 дней добирались до пункта размещения

По ее словам, в первый день пути они прошли несколько контрольных точек, где российские военнослужащие показали им маршрут дальнейшего движения.

"Вообще выходили 15 дней… Мы застряли на 14 дней, мы не могли дальше двигаться. Погода испортилась… слишком дроновая (из-за большого количества беспилотников в воздухе - ред.), и мы ждали погоду, когда мы сможем двинуться дальше. 30-го (июня - ред.) нам сказали: пошла погода", - сказала собеседница агентства.