Беженцы из Константиновки 15 дней добирались до пункта размещения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беженцы из Константиновки добирались до пункта временного размещения 15 дней из-за активности украинских беспилотников.
- Российские военнослужащие помогли беженцам, показав им маршрут дальнейшего движения и доставив их в пункт временного размещения в ДНР.
- Начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки, которое Путин назвал ключом к освобождению всей территории ДНР.
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Беженцы из Константиновки добирались до пункта временного размещения 15 дней из-за активности украинских беспилотников, рассказала РИА Новости жительница города Юлия Пономарева.
По ее словам, в первый день пути они прошли несколько контрольных точек, где российские военнослужащие показали им маршрут дальнейшего движения.
"Вообще выходили 15 дней… Мы застряли на 14 дней, мы не могли дальше двигаться. Погода испортилась… слишком дроновая (из-за большого количества беспилотников в воздухе - ред.), и мы ждали погоду, когда мы сможем двинуться дальше. 30-го (июня - ред.) нам сказали: пошла погода", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что около полутора километров пути им пришлось пройти по открытой местности, после чего российские военнослужащие на транспорте доставили их в пункт временного размещения в ДНР.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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