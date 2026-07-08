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Беженец рассказал о приказе ВСУ убивать мирных жителей в Константиновке - РИА Новости, 08.07.2026
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08:12 08.07.2026
Беженец рассказал о приказе ВСУ убивать мирных жителей в Константиновке

ВСУ получили приказ убивать мирных жителей в Константиновке еще в 2025 году

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беженец из Константиновки рассказал, что украинским военным якобы был отдан приказ расправляться с мирным населением.
  • Весной 2025 года украинский FPV-дрон ударил по автобусу коммунального транспорта, который вез людей на работу.
  • Начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские военные получили приказ убивать мирных жителей в Константиновке Донецкой Народной Республики еще в 2025 году, когда они продолжали удерживать город, рассказал РИА Новости беженец.
Из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, житель Константиновки попросил не раскрывать его личность.
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По его словам, с 2023 года украинские военные начали вести точечные минометные обстрелы со стороны промзоны Константиновки, обвиняя в них Россию.
"Миномет работал, работал. Это усугубилось в 2025-м. Но тогда уже резко, я так понимаю, подтянулись наши (российские войска - ред.) на ягодку (поселок Ягодное ДНР - ред.), ну вот они уже получили приказ, как мы слышали, расправляться с мирным населением, и били артиллерией", - сказал беженец.
Он добавил, что весной 2025 года украинский FPV-дрон ударил по автобусу коммунального транспорта, который вез людей на работу.
«
"Этот автобус до сих пор там стоит. Водителя там задело, люди тоже получили ранения, насколько я знаю. Это уже когда они целенаправленно стали бить по общественному транспорту", - сообщил беженец.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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