Краткий пересказ от РИА ИИ Беженец из Константиновки рассказал, что украинским военным якобы был отдан приказ расправляться с мирным населением.

Весной 2025 года украинский FPV-дрон ударил по автобусу коммунального транспорта, который вез людей на работу.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.

ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские военные получили приказ убивать мирных жителей в Константиновке Донецкой Народной Республики еще в 2025 году, когда они продолжали удерживать город, рассказал РИА Новости беженец.

Из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, житель Константиновки попросил не раскрывать его личность.

По его словам, с 2023 года украинские военные начали вести точечные минометные обстрелы со стороны промзоны Константиновки, обвиняя в них Россию.

"Миномет работал, работал. Это усугубилось в 2025-м. Но тогда уже резко, я так понимаю, подтянулись наши (российские войска - ред.) на ягодку (поселок Ягодное ДНР - ред.), ну вот они уже получили приказ, как мы слышали, расправляться с мирным населением, и били артиллерией", - сказал беженец.

Он добавил, что весной 2025 года украинский FPV-дрон ударил по автобусу коммунального транспорта, который вез людей на работу.

« "Этот автобус до сих пор там стоит. Водителя там задело, люди тоже получили ранения, насколько я знаю. Это уже когда они целенаправленно стали бить по общественному транспорту", - сообщил беженец.