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Над Калужской областью сбили семь беспилотников - РИА Новости, 08.07.2026
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18:13 08.07.2026
Над Калужской областью сбили семь беспилотников

Над Калужской областью в среду сбили семь беспилотников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства российской ПВО ликвидировали семь беспилотников над территорией Калужской области.
  • Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Семь беспилотников ликвидированы в среду средствами российской ПВО над территорией Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Жуковского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска. На местах работают оперативные группы", – написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
По предварительным данным, как уточнил губернатор, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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БезопасностьКалужская областьОбнинскВладислав Шапша
 
 
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