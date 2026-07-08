Над Калужской областью сбили семь беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства российской ПВО ликвидировали семь беспилотников над территорией Калужской области.
- Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Семь беспилотников ликвидированы в среду средствами российской ПВО над территорией Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По предварительным данным, как уточнил губернатор, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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