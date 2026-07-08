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Над Тульской областью уничтожили шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 08.07.2026
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15:53 08.07.2026
Над Тульской областью уничтожили шесть украинских беспилотников

Над Тульской областью сбили шесть украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Тульской областью уничтожили шесть украинских беспилотников.
  • Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
ТУЛА, 8 июл – РИА Новости. Шесть украинских беспилотников уничтожены над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Еще шесть украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал Миляев на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Он напомнил, что в регионе по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА.
Ранее в среду днем Миляев рассказал, что в Тульской области уничтожено два беспилотника, а утром он сообщал, что за ночь в регионе сбит один БПЛА, в каждом случае обошлось без пострадавших.
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БезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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