Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Тульской областью уничтожили шесть украинских беспилотников.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
ТУЛА, 8 июл – РИА Новости. Шесть украинских беспилотников уничтожены над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Еще шесть украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал Миляев на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Он напомнил, что в регионе по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА.
Ранее в среду днем Миляев рассказал, что в Тульской области уничтожено два беспилотника, а утром он сообщал, что за ночь в регионе сбит один БПЛА, в каждом случае обошлось без пострадавших.
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