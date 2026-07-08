Над Тульской областью уничтожили шесть украинских беспилотников.

Губернатор добавил, что, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Он напомнил, что в регионе по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее в среду днем Миляев рассказал, что в Тульской области уничтожено два беспилотника, а утром он сообщал, что за ночь в регионе сбит один БПЛА, в каждом случае обошлось без пострадавших.