Над Рязанской областью сбили три БПЛА за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три БПЛА сбили за ночь над Рязанской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Павел Малков.
РЯЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Три БПЛА сбили за минувшую ночь над Рязанской областью, никто не пострадал, сообщил в среду губернатор Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18