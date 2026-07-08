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В Курской области за сутки сбили 136 украинских БПЛА - РИА Новости, 08.07.2026
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09:37 08.07.2026
В Курской области за сутки сбили 136 украинских БПЛА

Хинштейн: в Курской области за сутки сбили 136 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки в Курской области сбили 136 украинских беспилотников.
  • ВСУ 70 раз применили артиллерию по отселенным районам и 13 раз атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
РЯЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. За сутки в Курской области сбили 136 украинских беспилотников, 70 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам, сообщил в среду губернатор региона Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 7 июля до 09.00 8 июля сбито 136 вражеских беспилотников различного типа", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 70 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам, 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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