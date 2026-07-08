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В Белоруссии перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Польши в Россию - РИА Новости, 08.07.2026
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14:37 08.07.2026
В Белоруссии перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Польши в Россию

МВД Белоруссии перекрыло крупный канал поставки наркотиков из Польши в Россию

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПункт пропуска на границе Белоруссии и Польши
Пункт пропуска на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Пункт пропуска на границе Белоруссии и Польши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД Белоруссии перекрыло крупный канал поставки наркотиков из Польши в Россию.
  • Задержан гражданин Белоруссии, который пытался доставить около 60 кг наркотических веществ на российский рынок.
МИНСК, 8 июл - РИА Новости. МВД Белоруссии перекрыло крупный канал поставки наркотиков из Польши в Россию, сообщает белорусский телеканал ОНТ.
«
"Сотрудники МВД Беларуси перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Польши. Нашу страну использовали как транзитный коридор, конечная точка - Россия", - говорится в публикации в Telegram-канале ОНТ.
Отмечается, что задержан гражданин Белоруссии, который пытался доставить на российский рынок около 60 кг наркотических веществ.
"Отправляли исключительно особо опасные синтетические психотропы с помощью тех самых нашумевших метеозондов и все те же литовцы", - подчеркивается в сообщении.
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