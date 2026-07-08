В Белоруссии перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Польши в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МВД Белоруссии перекрыло крупный канал поставки наркотиков из Польши в Россию.
- Задержан гражданин Белоруссии, который пытался доставить около 60 кг наркотических веществ на российский рынок.
МИНСК, 8 июл - РИА Новости. МВД Белоруссии перекрыло крупный канал поставки наркотиков из Польши в Россию, сообщает белорусский телеканал ОНТ.
«
"Сотрудники МВД Беларуси перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Польши. Нашу страну использовали как транзитный коридор, конечная точка - Россия", - говорится в публикации в Telegram-канале ОНТ.
Отмечается, что задержан гражданин Белоруссии, который пытался доставить на российский рынок около 60 кг наркотических веществ.
"Отправляли исключительно особо опасные синтетические психотропы с помощью тех самых нашумевших метеозондов и все те же литовцы", - подчеркивается в сообщении.