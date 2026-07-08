В Белгороде при атаке БПЛА пострадали мужчина и женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки беспилотника ВСУ на заправочную станцию в районе Харгоры в Белгороде пострадали 2 человека.

Госпитализированы мужчина с осколочными ранениями руки и женщина с акубаротравмой.

При детонации повреждены заправочные модули и легковой автомобиль.

БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина госпитализированы в результате атаки беспилотника ВСУ на заправочную станцию в районе Харгоры в Белгороде, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Ранее оперштаб информировал, что в Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадал мирный житель. Он госпитализирован с осколочными ранениями руки.

"В результате атаки БПЛА на заправочную станцию на Харгоре есть пострадавшие. Выехал на место происшествия. Госпитализированы в горбольницу №2 мужчина с осколочными ранениями руки и женщина с акубаротравмой", - написал Демидов в своем Telegram-канале

По его словам, при детонации повреждены заправочные модули и легковой автомобиль.