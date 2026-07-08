Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде при атаке БПЛА пострадали мужчина и женщина - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 08.07.2026
В Белгороде при атаке БПЛА пострадали мужчина и женщина

Демидов: В Белгороде при атаке БПЛА на заправку пострадали мужчина и женщина

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобили специальных служб
Автомобили специальных служб - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобили специальных служб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки беспилотника ВСУ на заправочную станцию в районе Харгоры в Белгороде пострадали 2 человека.
  • Госпитализированы мужчина с осколочными ранениями руки и женщина с акубаротравмой.
  • При детонации повреждены заправочные модули и легковой автомобиль.
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина госпитализированы в результате атаки беспилотника ВСУ на заправочную станцию в районе Харгоры в Белгороде, сообщил мэр города Валентин Демидов.
Ранее оперштаб информировал, что в Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадал мирный житель. Он госпитализирован с осколочными ранениями руки.
"В результате атаки БПЛА на заправочную станцию на Харгоре есть пострадавшие. Выехал на место происшествия. Госпитализированы в горбольницу №2 мужчина с осколочными ранениями руки и женщина с акубаротравмой", - написал Демидов в своем Telegram-канале.
По его словам, при детонации повреждены заправочные модули и легковой автомобиль.
Как уточнили РИА Новости в мэрии, пострадавшие мужчина и женщина находились в машине.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 281 БПЛА
Вчера, 09:30
 
ПроисшествияБелгородВалентин ДемидовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала