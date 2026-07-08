В Белгороде при атаке БПЛА пострадали мужчина и женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки беспилотника ВСУ на заправочную станцию в районе Харгоры в Белгороде пострадали 2 человека.
- Госпитализированы мужчина с осколочными ранениями руки и женщина с акубаротравмой.
- При детонации повреждены заправочные модули и легковой автомобиль.
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина госпитализированы в результате атаки беспилотника ВСУ на заправочную станцию в районе Харгоры в Белгороде, сообщил мэр города Валентин Демидов.
Ранее оперштаб информировал, что в Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадал мирный житель. Он госпитализирован с осколочными ранениями руки.
"В результате атаки БПЛА на заправочную станцию на Харгоре есть пострадавшие. Выехал на место происшествия. Госпитализированы в горбольницу №2 мужчина с осколочными ранениями руки и женщина с акубаротравмой", - написал Демидов в своем Telegram-канале.
По его словам, при детонации повреждены заправочные модули и легковой автомобиль.
Как уточнили РИА Новости в мэрии, пострадавшие мужчина и женщина находились в машине.
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