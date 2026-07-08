В Белгородской области пять мирных жителей пострадали при атаках дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атак дронов ВСУ в четырех округах Белгородской области пострадали пять мирных жителей.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник атаковал «КамАЗ», мужчина получил ожог руки и ушиб голени.

В Ракитянском, Белгородском и Борисовском округах пострадавшие получили осколочные ранения и акубаротравму.

БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в четырех округах Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщили в региональном оперштабе.

« "Во время атак ВСУ пострадали пять мирных жителей. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал "КамАЗ". Мужчину, получившего ожог руки и ушиб голени, бойцы "Орлана" доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе " Макс ".

В Ракитянском округе в поселке Ракитное от взрыва дрона у женщины осколочные ранения грудной клетки и бедра, для дальнейшего лечения она будет направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода

"В Белгородском округе в поселке Разумное беспилотник дважды атаковал коммерческий объект. Бригада СМП транспортирует двоих мужчин с осколочными ранениями в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщили в оперштабе. оперштабе.