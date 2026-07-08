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В Белгородской области пять мирных жителей пострадали при атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 08.07.2026
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11:00 08.07.2026 (обновлено: 11:08 08.07.2026)

В Белгородской области пять мирных жителей пострадали при атаках дронов ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак дронов ВСУ в четырех округах Белгородской области пострадали пять мирных жителей.
  • В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник атаковал «КамАЗ», мужчина получил ожог руки и ушиб голени.
  • В Ракитянском, Белгородском и Борисовском округах пострадавшие получили осколочные ранения и акубаротравму.
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в четырех округах Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщили в региональном оперштабе.
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"Во время атак ВСУ пострадали пять мирных жителей. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал "КамАЗ". Мужчину, получившего ожог руки и ушиб голени, бойцы "Орлана" доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
В Ракитянском округе в поселке Ракитное от взрыва дрона у женщины осколочные ранения грудной клетки и бедра, для дальнейшего лечения она будет направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода.
"В Белгородском округе в поселке Разумное беспилотник дважды атаковал коммерческий объект. Бригада СМП транспортирует двоих мужчин с осколочными ранениями в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщили в оперштабе. оперштабе.
Кроме того, в Борисовском округе в поселке Борисовка при детонации дрона о дорожное полотно женщина получила акубаротравму, помощь оказали на месте.
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