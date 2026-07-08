Настал момент для диалога с Россией по Украине, считает глава МИД Бельгии

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево считает, что настал момент для начала диалога с Россией для мирного урегулирования украинского конфликта.

По его мнению, дипломатические усилия должны сопровождаться "сдерживанием России", поэтому важно увеличить расходы на оборонный сектор.

БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Момент для начала диалога с Россией для мирного урегулирования украинского конфликта настал, считает министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

"Сигнал пробуждения, с которым мы сталкиваемся, представляет подходящий момент для начала диалога с Россией с целью достижения мирного соглашения", - сказал он в интервью агентству Блумберг

Глава ведомства, говоря о "сигнале пробуждения", не уточнил, о чем именно идет речь. При этом, по его мнению, дипломатические усилия должны сопровождаться "сдерживанием России", чтобы добиться реальных результатов.

« "Именно поэтому так важно увеличить расходы на оборонный сектор. Ведь без безопасности нет основ для свободы, процветания и социальной защиты", - сказал он.

Как он отметил, в рамках Евросоюза сейчас идут обсуждения, кто сможет представлять объединение в подобном диалоге.

В марте премьер Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с РФ по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой "единственным решением". Как сообщало издание Euractiv, глава МИД королевства Максим Прево тогда выступил против этой идеи, так как это может быть воспринято как слабость.