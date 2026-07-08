Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево считает, что настал момент для начала диалога с Россией для мирного урегулирования украинского конфликта.
- По его мнению, дипломатические усилия должны сопровождаться "сдерживанием России", поэтому важно увеличить расходы на оборонный сектор.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Момент для начала диалога с Россией для мирного урегулирования украинского конфликта настал, считает министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.
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Глава ведомства, говоря о "сигнале пробуждения", не уточнил, о чем именно идет речь. При этом, по его мнению, дипломатические усилия должны сопровождаться "сдерживанием России", чтобы добиться реальных результатов.
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"Именно поэтому так важно увеличить расходы на оборонный сектор. Ведь без безопасности нет основ для свободы, процветания и социальной защиты", - сказал он.
Как он отметил, в рамках Евросоюза сейчас идут обсуждения, кто сможет представлять объединение в подобном диалоге.
В марте премьер Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с РФ по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой "единственным решением". Как сообщало издание Euractiv, глава МИД королевства Максим Прево тогда выступил против этой идеи, так как это может быть воспринято как слабость.
В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.