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Навроцкий обсудил с Трампом создание постоянной военной базы США в Польше - РИА Новости, 08.07.2026
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10:53 08.07.2026
Навроцкий обсудил с Трампом создание постоянной военной базы США в Польше

Навроцкий обсудил с Трампом создание военной базы США в Польше

© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом создание на польской территории постоянной американской военной базы.
  • Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил заинтересованность США в создании постоянной американской военной базы в Польше.
ВАРШАВА, 8 июл - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом создание на польской территории постоянной американской военной базы.
В начале июня Польша официально предложила США создать на своей территории постоянную военную базу.
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"Мы провели короткую встречу с Дональдом Трампом. Наша беседа касалась постоянного присутствия американских войск в Польше", - сказал Навроцкий журналистам в Анкаре, где он участвует в саммите НАТО.
Польский президент напомнил, что глава Пентагона Пит Хегсет в письме главе польского военного ведомства Владиславу Косиняку-Камышу подтвердил заинтересованность США в создании постоянной американской военной базы в Польше.
В настоящее время на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Их присутствие осуществляется по принципу ротации
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