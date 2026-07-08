Навроцкий обсудил с Трампом создание постоянной военной базы США в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом создание на польской территории постоянной американской военной базы.

Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил заинтересованность США в создании постоянной американской военной базы в Польше.

ВАРШАВА, 8 июл - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом создание на польской территории постоянной американской военной базы.

В начале июня Польша официально предложила США создать на своей территории постоянную военную базу.

"Мы провели короткую встречу с Дональдом Трампом. Наша беседа касалась постоянного присутствия американских войск в Польше", - сказал Навроцкий журналистам в Анкаре, где он участвует в саммите НАТО.

Польский президент напомнил, что глава Пентагона Пит Хегсет в письме главе польского военного ведомства Владиславу Косиняку-Камышу подтвердил заинтересованность США в создании постоянной американской военной базы в Польше.