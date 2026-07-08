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В Баварии задержали 16-летнего подростка после нападения в школе - РИА Новости, 08.07.2026
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16:22 08.07.2026
В Баварии задержали 16-летнего подростка после нападения в школе

В Баварии задержали 16-летнего подростка после нападения с ножом в школе

© AP Photo / Michael ProbstНемецкая полиция
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Michael Probst
Немецкая полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В школе в немецкой федеральной земле Бавария произошел инцидент, в результате которого несколько человек получили ножевые ранения.
  • Полиция задержала 16-летнего подростка сразу после нападения.
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток задержан в связи с инцидентом в школе в немецкой федеральной земле Бавария, сообщила местная полиция.
"Задержанным является 16-летний подросток", - написала полиция в соцсети X.
Портал BR24 сообщил, что несколько человек пострадали в результате предполагаемого нападения в школе в немецкой федеральной земле Бавария, на месте работают полицейские. Предполагаемый преступник был задержан сразу после инцидента. По данным Bild, ранения носили характер ножевых.
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