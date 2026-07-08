В Баварии задержали 16-летнего подростка после нападения в школе

БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток задержан в связи с инцидентом в школе в немецкой федеральной земле Бавария, сообщила местная полиция.

Портал BR24 сообщил, что несколько человек пострадали в результате предполагаемого нападения в школе в немецкой федеральной земле Бавария, на месте работают полицейские. Предполагаемый преступник был задержан сразу после инцидента. По данным Bild, ранения носили характер ножевых.