В Баварии два человека получили серьезные травмы при нападении в школе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате нападения в школе в немецкой федеральной земле Бавария две девушки получили серьезные травмы.
- Предполагаемый преступник был задержан сразу после инцидента.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Два человека получили серьезные травмы в результате нападения в школе в немецкой федеральной земле Бавария, сообщает местная полиция.
Ранее газета Bild сообщала о четырех пострадавших, получивших тяжелые ранения.
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"На данный момент известно, что две девушки получили серьезные травмы", - говорится в сообщении баварской полиции в соцсети X.
В среду портал BR24 сообщил, что несколько человек пострадали в результате предполагаемого нападения в школе в немецкой федеральной земле Бавария, на месте работают полицейские. Предполагаемый преступник был задержан сразу после инцидента. По данным Bild, пострадавшие получили колотые раны.
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