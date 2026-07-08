Несколько человек получили ножевые ранения при нападении в школе в Баварии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В школе в Баварии произошло предполагаемое нападение с ножевыми ранениями нескольких человек.
- Полиция не исключает подозрение на нападение с целью массового убийства, предполагаемый преступник задержан.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Несколько человек получили ножевые ранения при предполагаемом нападении в школе в Баварии, сообщил таблоид Bild.
"Мы не можем исключать подозрение на нападение с целью массового убийства", - сообщила представительница полиции.
По информации Bild, "несколько пострадавших получили ножевые ранения"- Точные мотивы и обстоятельства случившегося пока неизвестны.
На месте находится большое количество сотрудников полиции. Предполагаемый преступник задержан.
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