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Несколько человек получили ножевые ранения при нападении в школе в Баварии - РИА Новости, 08.07.2026
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15:34 08.07.2026 (обновлено: 21:40 08.07.2026)
Несколько человек получили ножевые ранения при нападении в школе в Баварии

Bild: несколько человек получили ножевые ранения при нападении в школе в Баварии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов и автомобиль скорой помощи
Сотрудники правоохранительных органов и автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники правоохранительных органов и автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В школе в Баварии произошло предполагаемое нападение с ножевыми ранениями нескольких человек.
  • Полиция не исключает подозрение на нападение с целью массового убийства, предполагаемый преступник задержан.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Несколько человек получили ножевые ранения при предполагаемом нападении в школе в Баварии, сообщил таблоид Bild.
"Мы не можем исключать подозрение на нападение с целью массового убийства", - сообщила представительница полиции.
По информации Bild, "несколько пострадавших получили ножевые ранения"- Точные мотивы и обстоятельства случившегося пока неизвестны.
На месте находится большое количество сотрудников полиции. Предполагаемый преступник задержан.
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