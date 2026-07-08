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Балицкий назвал атаку ВСУ на автобус в Запорожской области целенаправленной - РИА Новости, 08.07.2026
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11:26 08.07.2026 (обновлено: 11:27 08.07.2026)
Балицкий назвал атаку ВСУ на автобус в Запорожской области целенаправленной

Балицкий: атака ВСУ на автобус в Запорожской области была целенаправленной

© Фото : Балицкий Евгений/MAXДрон ВСУ атаковал автобус, ехавший из Краснодара в Мелитополь
Дрон ВСУ атаковал автобус, ехавший из Краснодара в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Балицкий Евгений/MAX
Дрон ВСУ атаковал автобус, ехавший из Краснодара в Мелитополь
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Евгений Балицкий заявил, что атака ВСУ на пассажирский автобус в Запорожской области была целенаправленной.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Атака ВСУ на пассажирский автобус в Запорожской области была целенаправленной, это вопиющий акт терроризма, заявил губернатор Евгений Балицкий.
В среду Балицкий сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь, пострадавших нет.
"Это вопиющий акт терроризма. Целенаправленная атака на рейсовый пассажирский транспорт с мирными гражданами — грубейшее нарушение международного гуманитарного права, очередное военное преступление оголтелых киевских террористов", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
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Запорожская областьЕвгений БалицкийМелитопольПроисшествия
 
 
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