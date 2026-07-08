Балицкий назвал атаку ВСУ на автобус в Запорожской области целенаправленной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Евгений Балицкий заявил, что атака ВСУ на пассажирский автобус в Запорожской области была целенаправленной.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Атака ВСУ на пассажирский автобус в Запорожской области была целенаправленной, это вопиющий акт терроризма, заявил губернатор Евгений Балицкий.
"Это вопиющий акт терроризма. Целенаправленная атака на рейсовый пассажирский транспорт с мирными гражданами — грубейшее нарушение международного гуманитарного права, очередное военное преступление оголтелых киевских террористов", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".