Москва реализовала на торгах более 500 нежилых площадок за первое полугодие

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Столица за первое полугодие текущего года на аукционах реализовала свыше 500 коммерческих помещений, чья общая площадь превысила 70 тысяч квадратных метров, рассказала заместитель московского градоначальника, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Нежилые помещения входят в число самых популярных у предпринимателей лотов. За первую половину 2026 года на торгах по продаже и аренде было реализовано 577 объектов общей площадью 70,1 тысячи квадратных метров. Самыми востребованными у инвесторов стали помещения площадью до 100 квадратных метров, подходящие для небольших бизнес-проектов", — приводит слова Багреевой пресс-служба московского департамента экономической политики и развития.

Она уточнила, что чаще всего выкупали площадки на первых этажах и в подвалах, где впоследствии размещались магазины, аптеки, салоны красоты, сервисные центры, пункты выдачи заказов и другое. Порядка трети реализованных пришлось на Северный административный округ, примерно по 10% — на Восточный и Центральный округа. Конкуренция за лот в среднем составляла пять человек.

Принимать участие в аукционах и покупать помещения могут юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов указал, что все площадки, которые выставляет столица, можно найти на Инвестиционном портале. Там можно настроить фильтры по округам и районам, площади, этажу, близости к станциям метро, МКАД и подобное. Процедура полностью проходит в электронном формате и требует минимального комплекта документов. Он добавил, что участники могут не переживать о прозрачности процесса и юридических вопросах.

Аукционы проходят на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия необходимы будут регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.