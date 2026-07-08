Бабушкина: около 80 тыс семей наградили знаком "Совет да любовь" за 15 лет

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина сообщила о награждении порядка 80 тысяч уральских семей региональным знаком отличия "Совет да любовь" за время действия областного закона — 15 лет.

"Сегодня День семьи, любви и верности! Он объединяет миллионы россиян, напоминая о том, что именно семья является главной опорой в жизни. В этом году исполнилось 15 лет со дня вступления в силу регионального закона о знаке отличия Свердловской области "Совет да любовь", принятого по инициативе депутатов Законодательного собрания", — приводит слова Бабушкиной пресс-служба регионального парламента.

Она добавила, что эта награда вручается супругам, отметившим золотую свадьбу и воспитавшим одного или нескольких детей. В 2026 году были награждены 2,3 тысячи семей.

В пресс-службе указывают, что День семьи, любви и верности в России ежегодно отмечается 8 июля. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которых православная церковь почитает как покровителей семьи и брака. Идея возродить почитание святых зародилась в Муроме в 1990-х годах.