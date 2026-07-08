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Бабушкина: около 80 тыс семей наградили знаком "Совет да любовь" за 15 лет - РИА Новости, 08.07.2026
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
16:33 08.07.2026
Бабушкина: около 80 тыс семей наградили знаком "Совет да любовь" за 15 лет

Бабушкина: порядка 80 тысяч семей наградили знаком "Совет да любовь" за 15 лет

© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской областиПредседатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина сообщила о награждении порядка 80 тысяч уральских семей региональным знаком отличия "Совет да любовь" за время действия областного закона — 15 лет.
"Сегодня День семьи, любви и верности! Он объединяет миллионы россиян, напоминая о том, что именно семья является главной опорой в жизни. В этом году исполнилось 15 лет со дня вступления в силу регионального закона о знаке отличия Свердловской области "Совет да любовь", принятого по инициативе депутатов Законодательного собрания", — приводит слова Бабушкиной пресс-служба регионального парламента.
Она добавила, что эта награда вручается супругам, отметившим золотую свадьбу и воспитавшим одного или нескольких детей. В 2026 году были награждены 2,3 тысячи семей.
В пресс-службе указывают, что День семьи, любви и верности в России ежегодно отмечается 8 июля. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которых православная церковь почитает как покровителей семьи и брака. Идея возродить почитание святых зародилась в Муроме в 1990-х годах.
В 2006 году местные власти предложили учредить на основе этого дня всероссийский праздник супружеской любви и семейного счастья. В 2008 году праздник впервые отметили на общероссийском уровне. А в 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ, придавший Дню семьи, любви и верности государственный статус.
 
Свердловская областьЛюдмила БабушкинаМуром
 
 
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